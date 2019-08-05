صندوق ووقفية القدس يواصل تقديم المنح الدراسية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية

وطن: عقب الاتفاقيات التي وقعت بين صندوق ووقفية القدس والجامعات الفلسطينية خلال حفل مهيب احتضنته جامعة القدس قبل شهرين برعاية وزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور صبري صيدم وبمشاركة رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري بدأت جامعات القدس، والنجاح الوطنية، وبيرزيت، وبيت لحم، وفلسطين الأهلية، وبولتكنيك فلسطين، والقدس المفتوحة، والكلية العصرية الجامعية استقبال طلبات المنح من قبل الطلبة المقدسيين للعام الدراسي القادم 2019/2020 من خلال صندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين أحد برامج صندوق ووقفية القدس وبتمويل مشترك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

من جهته صرح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي بأن برنامج دعم الطلبة المقدسيين يتواصل للعام الخامس على التوالي بعد محققا نموا متصاعدا على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم المنح الدراسية لمئات الطلبة المقدسيين وفي مختلف الجامعات الفلسطينية ويمختلف التخصصات ،وأعلن الديسي عن الإجراءات الجديدة لتقديم المنح الدراسية بموجب الاتفاقيات الأخيرة ، حيت سيتم استبقال طلبات الطلبة من خلال الجامعات نفسها التي ستتولى مسؤولية دراسة هذه الطلبات وإجراء التقييم المناسب وفق المعايير المتفق عليها وثم رفع القوائم الموصى بها لإدارة صندوق القدس للمصادقة .

واعتبر الديسي الآلية الجديد أكثر فعالية وكفاءة في الوصول إلى الطلبة المستحقين ، وكذلك تسهيلا لمتابعة الطلبة بشأن المنح من خلال الدائرة المختصة في كل جامعة مما سيوفر جهدا ووقتا عليهم ، منوها أن المنح المقدمة هذا العام تأتي ضمن تمويل مشترك من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي وعدد من رجال الأعمال الذين اعتادوا التبرع لبرنامج المنح الجامعية . واختتم الديسي حديثه حول إضافة نوعية جرى إضافتها على البرنامج هذا العام وهي مشروع تطوع وإنتماء والذي يقوم على أساس تحفير الطلبة المستفيدين من المنح لتقديم ساعات عمل تطوعي لصالح المجتمع المقدسي لتعزيز روح الانتماء والعطاء لديهم حيث سيدار هذا البرنامج من خلال عمادة شؤون الطلبة في جامعة القدس وسيتضمن مبادرات فردية وجماعية لتحفيز وتطوير العمل التطوعي في القدس وعند فئة الطلبة تحديداً.