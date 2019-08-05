صندوق ووقفية القدس يرعى حفل تخريج فوج القدس بتنظيم نادي شباب أبو ديس

وطن: قدم صندوق ووقفية القدس رعايته لحفل تخريج فوج القدس الذي نظمه نادي شباب ابوديس وحركة فتح منطقة ابوديس تكريما للطلبة الناجحين بامتحان الثانوية العامة على مدرج جامعة القدس، وجاء الحفل بحضور الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والأستاذ الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس وأمين سر صندوق ووقفية القدس و شادي مطور امين سر اقليم القدس و عبدالقادر الخطيب وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين والرائد محمد العوده مدير شرطة ابوديس و حسن فرج عضو المجلس الثوري لحركة فتح و احمد ابوهلال رئيس بلدية ابوديس وعدد كبير من قيادات العمل الوطني ومؤسسات المنطقة مدراء المدارس والمعلمات والعلمين والالاف من اهالي الطلبة ?

وفي كلمته هنأ عماد أبو كشك أمين سر صندوق ووقفية القدس الطلبة وذويهم على نجاحهم في الثانوية العامة ناقلا مباركة أسرة صندوق ووقفية القدس التي تخصص اهتماما بالطلبة ودعمهم في تعليمهم الجامعي ، واعتبر أبو كشك رعاية صندوق ووقفية القدس لهذه المبادرة جزء من تكاتفه وتلاحمه مع المجتمع المقدسي وخاصة على المستوى الاجتماعي ، وتحدث أبو كشك عن رسالة ورؤية صندوق ووقفية القدس وما يقدمه من برامج لدعم تمكين مدينة القدس وأهلها.