الإفراج عن الأسير ابراهيم الشنار بعد 46 شهرًا من الاعتقال

وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الاثنين بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير إبراهيم زياد إبراهيم سعيد "الشنار" (29 عامًا) من مدينة نابلس، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة (46) شهراً.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن قوات الاحتلال اعتقلت سعيد بتاريخ 07/10/2015م، ووجهت له تهمة القيام بنشاطات والتخطيط لإطلاق نار ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

والأسير إبراهيم سعيد أعزب، وأفرج عنه من سجن "النقب" الصحراوي.