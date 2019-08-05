جامعة القدس تعلن عن منح دراسية لطلبة الماجستير الجدد في فرع قطاع غزة

القدس- وطن: أعلنت جامعة القدس عن توفير منح دراسية لطلبة الماجستير الجدد في فرع الجامعة بقطاع غزة، والراغبين الالتحاق بأحد تخصصات الجامعة المختلفة التي تطرحها هناك في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/2020، وتغطي المنح تكاليف التعليم حتى التخرج في تخصصات التمريض، والصحة العامة، والتنمية المستدامة، وذلك بنسبة 30% لمن ليس له أي منحة أخرى.

وذكر الجامعة في بيان لها، وصل وطن، أن هذا القرار جاء بتوجيهات من رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وذلك من أجل التخفيف عن الطلبة وتعزيز صمودهم أمام ما يعصف بهم من ظروف محيطة، وانطلاقًا من مسؤولية الجامعة الوطنية والإجتماعية تجاه أبناء شعبنا، حيث حيث تعمل جامعة القدس على توفير العديد من المنح الدراسية للطلبة نظراً لأهمية هذه التخصصات أيضاَ.

وكانت جامعة القدس قد فتحت باب القبول للعام الأكاديمي 2019/2020 لأكثر من 100 تخصص بكالوريوس وماجستير ودبلوم متوسط تغطي التخصصات العلمية الرئيسية من خلال كلياتها المختلفة، والتي تشمل كلية الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المهن الصحية، الصحة العامة، الحقوق، كلية القدس بارد، العلوم والتكنولوجيا، الهندسة، القرآن والدراسات الإسلامية، الدعوة وأصول الدين، الأعمال والاقتصاد، الآداب، العلوم التربوية، والدراسات الثنائية، هند الحسيني للبنات.

ويمكن للطلبة التقدم للدراسة في جامعة القدس من خلال الحصول على طلب الالتحاق بها من مختلف فروع البنك العربي وبنك فلسطين في كافة محافظات الوطن، وحرم الجامعة، وتعبئته الكترونياً على موقع القبول التابع لجامعة القدس https://admission.alquds.edu/ar.

كما يستطيع الطلبة المقبولين التقدم لبرنامج المنح والمساعدات المالية الذي توفره الجامعة لطلبتها، والذي يعد الأوسع ما بين الجامعات الفلسطينية، حيث يستفيد منه ما يزيد عن 60% من طلبتها، وتعمل الجامعة على تجنيد الأموال لصالحه لضمان حصول كافة طلبة الجامعة ممن يحققون الشروط الأكاديمية على التعليم الذي يستحقونه بمعزل عن القدرة المالية، وذلك تنفيذاً للالتزام المبدأي الذي لطالما تميزت به جامعة القدس والمتمثل في عدم حرمان أي طالب من التعليم لاسباب مادية، وبذلك يكون المعيار الوحيد للدراسة في جامعة القدس هو تحقيق الشروط الأكاديمية.

لمزيد من المعلومات وللتقدم لهذه المنح يرجى زيارة الصفحة الالكترونية: http://admission.alquds.edu