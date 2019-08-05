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السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

05.08.2019 05:06 PM
السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ&quot;العمل الإرهابي الجبان&quot;

وطن: وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحادث الذي وقع قرب معهد الأورام في القاهرة بـ"الحادث الإرهابي الجبان".

وقال الرئيس المصري في بيان له على صفحته الرسمية: "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس".

وتابع: "كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".

 

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