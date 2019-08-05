بينهم محكوم بالمؤبد.. أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن أسيرين من الضفة يدخلان اليوم الاثنين، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهما:

الأسير سامر عبد حسن حشاش (40 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد ساري محمد علي حسين (39 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 25 عامًا بالإضافة إلى عشرة أشهر ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.