77 شكوى تلقتها هيئة مكافحة الفساد خلال تموز الماضي.. و336 شكوى وبلاغا منذ مطلع 2019

وطن: قالت هيئة مكافحة الفساد، الإثنين، إنها تلقت 77 شكوى خلال شهر تموز المنصرم، وتم إنجاز ما مجموعه 17 شكوى وبلاغا، بينما لا تزال 60 منها قيد المتابعة، حيث تم الرد على 11 منها، والتحفظ على ثلاثة، وتحويل ملفين لجهات اخرى.

وفي بيان لها، وصل وطن نسخة عنه، بينت الهيئة أن عدد الشكاوى والبلاغات الواردة منذ بداية العام ارتفع إلى 336.

وأشارت إلى أنه وخلال شهر تموز، استحوذ القطاع العام على ما نسبته 49.3% من مجموع الشكاوى والبلاغات بواقع 38 شكوى وبلاغا، فيما تعلقت 31 شكوى وبلاغا بالهيئات المحلية، بنسبة 40.2%، وتوزعت باقي الشكاوى والبلاغات ما بين الجمعيات والاتحادات والنقابات وغير الخاضعين وشركات المساهمة العامة.

وأضافت "أما من ناحية موضوع الشكاوى والبلاغات، فكانت النسبة الأكبر منها خارج اختصاص الهيئة بنسبة 23.3%، بينما تعلقت 15 منها بإساءة استخدام السلطة بنسبة 19.4%، فيما تحصل موضوع إساءة الائتمان على 13 شكوى وبلاغا، والواسطة والمحسوبية والإستثمار الوظيفي بـ 9 شكاوى وبلاغات لكل منهما، أما الباقي فتوزعت ما بين الكسب غير المشروع والتزوير والرشوة والإختلاس والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية والمتاجرة في النفوذ.

وبحسب البيان، عملت هيئة مكافحة الفساد خلال شهر تموز على توزيع 125 إقرار ذمة مالية، واستلام ما مجموعه 443 إقرارا، ليرتفع بذلك عدد الإقرارات التي استلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى 4254 إقرارا، نال المدنيون الحصة الأكبر منها، بواقع 59.8% من مجموع الإقرارات المُستلمة.

كما أصدرت الهيئة فيلم إنفوجرافيك توعوي بخصوص إقرارات الذمة المالية، بالشراكة مع وكالة وطن، وذلك لتشجيع المواطنين على التعاون مع الهيئة بهذا الخصوص.

وقامت دائرة التدقيق والتفتيش التابعة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة بثلاث جولات وزيارات تفتيش ميدانية خلال شهر تموز، اثنتين منها للهيئات المحلية وواحدة لمؤسسة حكومية، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لملفين تابعين لعمل مؤسسات المجتمع المدني وذلك للحصول على المستندات والكشوفات المطلوبة.

وعقد رئيس الهيئة المستشار أحمد براك، خلال شهر تموز عشرات اللقاءات مع سفراء وممثلين عن الهيئات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لإشراكهم في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون ما بين الهيئة وكافة الوزارات المؤسسات وأفراد المجتمع الفلسطيني.

بالإضافة لتعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك مع المؤسسات الإقليمية والعربية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لإسراء أسس التعاون بين الجانبين، بالإضافة لبحث سبل التعاون مع المؤسسات اللبنانية المختصة بالرقابة ومكافحة الفساد واللقاء بفريق عمل مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية.

كما تمت زيارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية لبحث سبل التعاون المشترك والتعرف على آلية عمل الهيئة الأردنية والإستفادة من خبراتها.

وعقدت الادارة العامة للتخطيط والمتابعة جلسة مساءلة بالشراكة مع صحيفة الحياة الجديدة، حول آليات الرقابة على الهيئات المحلية وورشة عمل حول دور مفتشي العمل في مكافحة الفساد.

واستقبلت في مقرها فريق تعزيز غايات جهود الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ومجموعة من طلبة الكلية العصرية، حيث تفتح الهيئة أبوابها أمام جميع المواطنين للإطلاع على آلية عمل الهيئة ودوائرها المختلفة وإختصاصاتها وطرق تقديم الشكاوى من خلالها.

وبدأت دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة في مشروع أتمتة أعمال الهيئة من خلال تصميم البرامج اللازمة للتعامل مع أرشيف الهيئة والمراسلات الصادرة والواردة، وتطوير بوابة إلكترونية خاصة بتنفيذ الأولويات الوطنية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتجهيز البنية اللازمة لربط الهيئة بالشبكة الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات الحكومية ومتابعة العمل على تحديث وتطوير الموقع الرسمي للهيئة، بالإضافة للمشاركة باللجنتين الفنية والتوجيهية للعدالة الإلكترونية لتطوير خدمات قطاع العدالة المقدمة للجمهور.

كما شارك موظفو الهيئة خلال شهر تموز بدورة خارجية في ماليزيا، بالإضافة لعدد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمخيمات الصيفية المحلية، لنشر وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة والطاردة للفساد.