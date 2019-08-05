مستوطنون يطالبون باقتحام جماعي للأقصى في أول أيام عيد الأضحى

وطن: أعلن أعضاء بارزون في "جماعات الهيكل" أنهم سيقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة يوم الأحد القادم الموافق 11-8-2019، أول أيام عيد الأضحى. الأمر الذي وصفها رجال دين إسلاميين بالسابقة الخطيرة.

وقال المستوطن "افراهام بلوخ" إن شرطة الاحتلال ستسمح لهم بالاقتحام كما حدث خلال "يوم القدس" في 28 شهر رمضان الماضي.

ويسعى المستوطنون إلى زيادة مدة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى كل صباح، علمًا أن الفترة الصباحية للاقتحامات تبدأ من الساعة 7:30 حتى 11 صباحًا.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، والمستوطنون بحماية شرطة الاحتلال يطيلون فترة مكوثهم في المسجد الأقصى علهم يحصلون على دقائق إضافية، وتخصيص كامل المدة ما بين صلاتي الفجر والظهر لاقتحاماتهم.

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

ووثق تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، صدر اليوم الإثنين، أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، خلال شهر تموز المنصرم، وصل 2500 مستوطن وفق رصده.

وأوضح المركز أن من بين من قاد الاقتحامات وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري اريئيل، وعناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري، وما يسمون بطلاب الهيكل المزعوم.