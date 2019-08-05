الشركة المصنعة لسفينة "تايتانيك" تشهر افلاسها

وطن: تتجه مجموعة "هارلاند أند وولف" لبناء السفن المعروفة خصوصا بتشييدها سفينة "تايتانيك" في مطلع القرن الماضي، إلى إشهار إفلاسها الاثنين.

وقال متحدث باسم الشركة التي تتخذ مقرا لها في بلفاست "عقد مجلس الإدارة سلسلة اجتماعات ونتيجتها ستكون تعيين وكلاء إفلاس خلال النهار".

وقال النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي غافن روبنسون في وقت سابق لإذاعة "بي بي سي" في إيرلندا الشمالية إن إيجاد حل على المدى المنظور "يبدو غير مرجح على نحو متزايد" و"لقد استنفدنا كل الحلول السياسية المتاحة".

وتكافح "دولفين دريلينغ"، المجموعة النروجية الأم لـ"هارلاند أند وولف"، للعثور على جهة مستعدة لشراء عملاق الصناعة الإيرلندية الشمالية سابقا.

وقد كانت الشركة توظف أكثر من 30 ألف شخص في أوائل القرن العشرين، لكن عدد موظفيها حاليا لا يتخطى 130.

(فرانس24)