بطريركية الأرثوذكس تقدم دعوى ضد صفقة الاستيطان في باب الخليل والمعظمية

وطن: أعلنت بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية في بيان لها ، انها تقدمت اليوم الاثنين بدعوى قضائية جديدة ضد جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية وشركاتها، بهدف ابطال قرارات الحكم التي صادقت على الصفقات المشؤومة لعقارات باب الخليل والمُعظمية، من خلال فضح ممارسات الغش والخداع والرشوة والتي تحاول هذه الجمعية من خلالها السيطرة على أملاك البطريركية.

وطالبت البطريركية في بيانها رؤساء الدول ورؤساء كنائس العالم وكل من يعمل من اجل العدل والسلام في الارض المقدسة بان يعملوا على حماية الوضع القائم "الستاتيكو" التاريخي والقانوني للمقدسات من العبث اللا أخلاقي .

وكشفت البطريركية ، عن انها نجحت في الحصول على بيانات وأدله دامغه تثبت بطلان وفساد الصفقة المتعلقة بعقارات باب الخليل والتي يرفضها بطريرك المدينة المقدسة ثيوفولوس الثالث وأخوية القبر المقدس جملة وتفصيلا، كما ترفضه كنائس القدس جمعاء وفق ما دلت على ذلك بياناتها الصادر ة في 2017 و في6/12/2019.

وجاء في بيان البطريركية :" بعد رد المحكمة العليا الإسرائيلية للاستئناف الذي قدمته البطريركية الشهر الماضي ، على قرار المحكمة المركزية الذي صادق على الصفقات المشبوهة في منطقة باب الخليل ، وايمانا بان الحق لا بد ان ينجلي فان البطريركية ومن خلال مستشاريها القانونيين ومحامييها نجحت في الحصول على بيانات وأدله دامغه تثبت بطلان وفساد الصفقة ."

وأضاف البيان : وفي معرض الأدلة والبينات التي حصلت عليها البطريركية، وثائق يعود تاريخها الى سنة 1996 تبين من خلالها أن الملياردير الداعم للإستيطان وممول الصفقات المشبوة أعلاه، ايرفينج موسكوفيتش، كان قد تعاقد مع أحد المستأجرين لفندق البتراء لشراء حقوق الايجارة المحمية بما قيمته 4.5 مليون دولار، ناهيك عن ملايين الدولارات الأخرى التي استعد دفعها لشراء الفندق ذاته وكذلك فندق "البتراء الصغير" المتاخم. وهذا دليل قاطع على فساد الصفقة المشبوهة عام 2004 حيث أنه من غير المعقول التعاقد على شراء حقوق الايجارة المحمية لهذا العقار بمبلغ 4.5 مليون دولار عام 1996 ومن ثم الادعاء بشراء العقار ذاته مضافا اليه فندق " البتراء الصغير" من البطركية المالكة للعقار وبعد تسع سنوات (2004 ) بمبلغ نصف مليون دولار ؟؟ .

واعتبرت البطريركية أن الجمعية الاستيطانية المتطرفة "عطيرت كوهانيم" تحاول ضرب الوجود المسيحي الأصيل في مدينة القدس من خلال محاولاتها الاستيلاء على أملاك البطريركية في باب الخليل/ميدان عمر ابن الخطاب وبيت المعظمية ، وأكدت أن تغيير الوضع القائم "الستاتيكو" في البلدة القديمة من القدس وخاصة في باب الخليل المدخل الرئيس للبطريركيات والى كنيسة القيامة سيُخِل بالفسيفساء والتوازنات التي حافظت على علاقات طيبة بين أبناء المدينة من جميع الاديان طيلة مئات السنين الماضية .

وشددت البطريركية على أن أملاكها الواقعة داخل أسوار القدس هي عقارات تابعة للكنيسة أعدت لخدمة حجاج المدينة المقدسة وزوار مقدساتها وعلى راسها طريق الحجاج الى كنيسة القيامة. وستظل البطريركية تمارس حقها وواجبها في الحماية والدفاع عن نفسها وعن هذه المقدسات والإرث الكنسي. كما وتبين للبطريركية أن جمعية "عطيرت كوهانيم"، وبواسطة مديرها العام المدعو ماتي دان، اعتادت في ذلك الحين دفع الرشى، من أجل "تسيير أمورها" بخصوص عقارات البطريركية، كما وتزامنت هذه الجهود مع قيام السلطات الرسمية الإسرائيلية، مثل البلدية ودائرة الضرائب، باتخاذ إجراءات تعسفية ضد مستأجري عقارات البطريركية بهدف التضييق عليهم.

وتثبت البينات والأدلة الجديدة التي استطاعت البطريركية الحصول عليها أن جمعية "عطيرت كوهانيم" وشركاتها قامت بتزوير وثائق، وبتقديم اجراءات قضائية استنادا الى هذه الوثائق المزورة، رغم علمها مزورة، كما وتثبت هذه الأدلة ان الصفقات المشبوهة سنة 2004 تمت لقاء رشى دفعتها جمعية "عطيرت كوهانيم" بدلالة مؤكدة بأنها كانت للمدعو نيكولاس باباديمس ..

وتُشير البطريركية الى ان البينات الجديدة التي حصلت عليها مُدعمة بوثائق موقعة من قبل قيادات في المنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم"، وكذلك بتسجيلات صوتية للمدعو ماتي دان والمحامي المدعو ايتان چيڤع من الجمعية الاستيطانية، تثبت انهما كذبا واخفيا حقائق اثناء إجراءات المحكمة الأولى .

وبعد استلام البينات الجديدة، قام طاقم المستشارين القانونين بالبطريركية ولأسابيع، واصلين الليل بالنهار، بدراسة هذه البينات، وتنقيحها، وتقييمها، وخلصوا الى نتيجة مفادها أن هذه البينات التي حصلت عليها البطريركية بعد صدور قرار المحكمة العليا لصالح جمعية "عطيريت كوهانيم" المتطرفة، من شأنها أن تدفع المحكمة على إعادة النظر في قرارها .

وقال البيان :" بناء على ما ذكر اعلاه ورغم أن الإجراء المزمع اتخاذه من قبل البطريركية هو اجراء نادر وصعب، ورغم أنه ليس خفيا على احد ان الإجراءات القضائية بخصوص الأملاك المذكورة أعلاه قد أنهكت البطريركية لمدة عقد ونصف، الا أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تعتبر البلدة القديمة بالقدس خط أحمر وجوهر الإيمان المسيحي، وستبذل الغالي والنفيس في الدفاع عنها ومحاولة استعادتها سواء اكان ذلك قضائيا او من خلال الجهد الدبلوماسي وبالتعاون مع محبي السلام ومعهم العالم المسيحي الذي سيحمي الإرث الكنسي على أبواب كنيسة القيامة وفي قلب حارة النصارى ."