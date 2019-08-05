الاحتلال يمنع حفل تأبين في مركز يبوس

رام الله- وطن: اقتحمت مخابرات وشرطة الاحتلال، اليوم الاثنين، مركز يبوس بالقدس ومنعت اقامة حفل تأبين للدكتور صبحي غوشة.

يشار الى ان د. صبحي غوشة من مواليد مدينة القدس عام 1926، حيث كان له دور كبير في تمكين القطاع الصحي الفلسطيني في مدينة القدس التي عمل بها كطبيب إلى أن تم إبعاده في العام 1971، كما أسس غوشة جبهة النضال الشعبي وألف عدداً من الكتب التي تحدثت عن حياة الفلسطينيين، أهمها الحياة الاجتماعية في القدس في القرن العشرين، وشمسنا لن تغيب.