اتحاد المقاولين في غزة لوطن: مطالبنا عادلة وسنقاطع العطاءات الجديدة

غزة- وطن: قرر اتحاد المقاولين في محافظات قطاع غزة توسيع وتصعيد خطواته الاحتجاجية باتخاذ قرار مقاطعة العطاءات في المشاريع الجديدة، وعدم تسليم العطاءات في المشاريع التي تحت التسعير في كافة محافظات قطاع غزة، إلى حين الاستجابة لحقوق المقاولين العادلة.

رئيس اتحاد المقاولين في غزة اسامة كحيل، اكد خلال حديثه لوطن، أنه لهم اربعة مطالب: الاول هو دفع الارجاعات الضريبية لمقاولين غزة المحرومين منها منذ 12 عاما بينما يتم الدفع لزملائهم في الضفة الغربية، وتتجاوز قيمتها 200 مليون شيقل، والامر الثاني: الشرط التي تضعه آلية الامم المتحدة لاعادة اعمار قطاع غزة (GRM)، بحيث تشترط على اي مقاول ان يكون اسمه مدرجا لدى الاحتلال على هذا النظام ((GRM)، ويحرم المقاول غير المدرج، إضافة إلى تصنيف "اسرائيل الشركات الفلسطينية حسب المنظور الامني لها، بالتالي اصبح اكثر من 40% من شركات غزة لاتعمل.

وتابع، "نحن كاتحاد مقاولين نرفض ذلك، هذه الاتفاقية موقعة بين السلطة واسرائيل بموافقة حماس ورعاية الامم المتحدة في بعد العدوان على غزة 2014، وكانت مدتها 6شهور، لكن للاسف استمرت الى اليوم، اتخذنا موقف في الاتحاد بمقاطعة هذه الآلية ومقاطعة كافة المؤسسات التي تشترط وجود اسم المقاول على (GRM) ليسمح له بالعمل.

المطلب الثالث، ازدواجية دفع الضرائب، حيث صدر قرار من وزير المالية شكري بشارة في شهر 2018، بأن نحاسب على الضريبة في وزارة المالية بغزة، لكن فوجئنا في شهر 6/2019، بوقف وزارة المالية في رام الله صرف المستحقات المالية للمقاولين، بدعوى انهم يريدن ختم الضرائب في رام الله، وسنضطر للدفع حينها في رام الله وغزة، وهذا يزيد الاعباء على المقاولين، معتبراً أن تبرير المسؤولين في وزارة المالية في رام الله غير مقبول لانهم بتذرعون بعدم اتمام المصالحة.

الامر الاخير هو انخفاض أسعار صرف الدولار واليورو بشكل سريع الامر الذي أدى الى فرق واضح في الأسعار نتج عنه خسارة جسيمة للمقاولين، الأمر الذي يحتم ضرورة اعتماد فروق الأسعار لوقف استنزاف قطاع الانشاءات ومنع انهياره.

ودعا كحيل، الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة، "الايعاز لكافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية بوقف العمل بهذه الآلية المجحفة بحق شعبنا واقتصاده"، مهيباً بالقوى الوطنية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التحرك العاجل لتبني موقف واضح لوقف مهزلة آلية الاعمار، والمطالبة بفتح السوق للاستيراد الحر للسلع والخدمات.

وكانت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين عقدت اجتماعها العام، الخميس الماضي، لبحث نتائج الخطوات الاحتجاجية المتمثلة في اضراب يوم تحذيري ثم يومين في مشاريع الأونروا، ودراسة ردود أفعال كافة الاطراف، ومناقشة الخطوات القادمة لوقف تدمير القطاع الخاص واستنزاف المقاولين المنهكين.