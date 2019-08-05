الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس قاتل!!

وطن: يعتقد الأطباء أن مستوى الصوت في سماعات الرأس يلعب دورا أساسيا، لأنه يؤثر مباشرة على حاسة السمع.

كما هو معروف هناك ما يسمى الحد الأعلى لمستوى الصوت يعادل 80 ديسيبل. ولكن مستوى الصوت في الكثير من السماعات الحديثة يفوق هذا الحد ويصل إلى 100 ديسيبل فما فوق. لذلك فإن الاستماع إلى الموسيقى بالمستوى الأعلى للصوت يعتبر قاتلا لحاسة السمع.

يعتقد الباحثون، أن مستوى الصوت 80 ديسيبل يؤثر سلبا في حاسة السمع، خاصة إذا كان الشخص يستمع إلى الموسيقى خلال فترة طويلة يوميا. مع العلم أن وظيفة عصب السمع لا يمكن استعادتها بصورة كاملة بعد إصابتها بأضرار، وبالتالي عند استمرار الاستماع إلى موسيقى صاخبة بسماعات الرأس قد يسبب فقدان السمع (الطرش). هذا التأثير السلبي يظهر تدريجيا دون أن يشعر الشخص بأي أعراض.

وبالإضافة إلى هذا، الاستماع المنتظم إلى موسيقى صاخبة، له تأثيرات سلبية أخرى في الجسم. فقد يسبب الصداع، الأرق، التعب وحتى ضعف الذاكرة.

ووفقا للأطباء والخبراء أفضل مستوى صوت لسماع الموسيقى هو 50-60 ديسيبل، على أن تتخلله استراحة مدتها 2-3 ساعات عند استخدام سماعات الرأس.

المصدر: رامبلر