وفاة الطفل عمر الكركي متأثرا بجراحه بحادث سير في جنين

جنين- وطن: توفي الطفل عمر بدران نعيم الكركي عام ونصف متأثرا باصابته بحادث سير في جنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن غرفة العمليات في شرطة جنين تلقت بلاغا مساء امس حول وصول الطفل الى المشفى الحكومي في مدينة جنين بحالة وصفت بالصعبة، إثر حادث سير دهس وقع في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين وعلى أثرها ادخل المشفى لتلقي العلاج وأن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتم التحفظ على السائق.

واضاف أن الاطباء اعلنوا عن وفاة الطفل متأثرا بجراحه مساء اليوم الاثنين.