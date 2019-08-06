حملة مداهمات في الضفة واعتقال 22 مواطناً

وطن: اعتقل جيش الاحتلال ليلة الثلاثاء 22 مواطناً، بينهم أسرى محررين وصحفي، في حملة اعتقالات ومداهمات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد تمت عملية الاعتقال على خلفية مناهضة الاحتلال.

وعرف من المعتقلين:

الصحفي محمد عتيق- برقين غرب جنين

المحرر ضرار حمادنة- عصبرة الشمالية قرب نابلس

عمرو ضرار حمادنة- عصيرة الشمالية

المحرر أدهم شولي- عصيرة الشمالية

المحرر مناضل سعادة- عصيرة الشمالية

حمزة ياسين- عصيرة الشمالية

محمد حمادنة- عصيرة الشمالية

أبيّ حمادنة- عصيرة الشمالية

عمر دغلس- عصيرة الشمالية

براء جرارعة- عصيرة الشمالية

أحمد إبراهيم صوالحة- عصيرة الشمالية

عاصم دغلس- عصيرة الشمالية

طارق العموري- العيزرية شرق القدس

مجد أبو رومي- العيزرية

مظفر أبو رومي- العيزرية

فارس عادل الطيطي- مخيم الفوار جنوب الخليل

محمد فاروق عابد- كفر دان قرب جنين

المحرر مهدي جميل عاصي- برقين

رسمي البيك- بلعا قرب طولكرم

المحرر هيثم عواد جراهيد- العوجا قرب أريحا

مروان عواد جراهيد- العوجا

الشاب محمد زكريا عليان من العيسوية .