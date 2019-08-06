الاحتلال يعتقل مراسل "وطن" في جنين الصحفي محمد عتيق

جنين- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، بلدة برقين، جنوب غرب مدينة جنين، وداهمت منزل مراسل وطن في المحافظة، الصحفي محمد عتيق، وقامت باعتقاله للمرة الثانية خلال عامين.

وبحسب والد محمد، علي عتيق، فإن قوة من جيش الاحتلال داهمت المنزل في تمام الساعة الثانية فجراً "ونحن نيام.. كسر الجنود النوافذ وخلعوا الباب وقفزوا إلى داخل البيت بطريقة أرعبتنا".

وأضاف في اتصال مع وطن أن الجنود "قاموا بحجز جميع أفراد العائلة في غرفة واحدة.. وبدأوا بتفتيش البيت بطريقة همجية".

حيث "مكث جيش الاحتلال في البيت قرابة الساعة.. قلبوا البيت قبل أن يقتادوا محمد مقيّداً ومعصوب العينين".

وكان محمد قد اعتقل قبل عامين، عندما كان طالباً في جامعة "القدس"، أبو ديس. وقضى 7 شهور في الأسر.

وكان عتيق وبعد تخرجه من الجامعة في يناير 2019 مارس عتيق عمله الصحفي، وانضم لشبكة مراسلي وطن، ينقل أحداث وأخبار محافظة جنين لوطن، قبل أن يُصبح هو الخبر. ويقوم المراسلون بتغطية خبر اختطافه من حضن أسرته.

وفي سؤال والده عن معنويات الأسرة، قال الشيخ علي عتيق "نحن معتادون على انتهاكات الاحتلال".

وإذ تستنكر وطن سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها الاحتلال، والاعتقال على خلفية العمل الصحفي، تطالب وطن المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين، بوقف انتهاكات الاحتلال بحقهم. في محاولة لمنعهم من تأدية مهامهم والتضييق على أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وتؤكد وطن، أن ما نفذه الاحتلال بحق الزميل محمد عتيق، ينتظر وقفة جدية محلياً ودولياً، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين، كونهم حراساً للحقيقة في مناطق النزاعات.