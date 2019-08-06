وزير إسرائيلي: نرغب بأن يتم إدارة "الدولة" وفقاً لـ"الشريعة اليهودية"!

وطن: قال وزير المواصلات في دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريش خلال مؤتمر ديني يوم الاثنين: "جميعنا نريد ان تتبع "إسرائيل" قوانين الشريعة والتوراة، لكننا لا نستطيع ذلك لأن هناك من يفكرون بطريقة أخرى ويجب علينا ان نتدبر معهم". حسبما نشرت قناة i24NEWS العبرية.

وأثارت تصريحات سموتريش ضجة في مواقع التواصل، وغضب رئيس حزب "إسرائيل بيتنو"، افيغدور ليبرمان، الذي هاجمه قائلا: "ما من حاجة لأن تضطر للتدبر معنا لأنه في 18 أيلول/سبتمبر سوف تقام حكومة وطنية ليبرالية موسعة، بدونك وبدون الذين يحاولون ان يفرضوا علينا دولة شريعة".

ورد ما يسمى بـ"المعسكر الديمقراطي" على أقوال وزير المواصلات بالقول: "يجب ان ننتصر بالانتخابات القادمة، الخسارة معناها ان سموتريش سيحول إسرائيل الى دولة شريعة، في مقابل الحصانة من تقديم نتنياهو الى المحاكمة".

وقبل شهرين كانت تصريحات سموتريش اثارت ضجة عندما صرح في مقابلة صحافية انه في حال تولى وزارة القضاء في الحكومة القادمة سوف يعمل على ادخال مركبات من القضاء العبري الى المنظومة القضائية، وقال: "يجب على دولة إسرائيل ان تدار مثلما تمت ادارتها خلال حكم الملك داوود والملك سليمان، وفقا لشرائع التوراة".