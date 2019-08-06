6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

وطن: يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري، وذلك بعد تعليق الأسيرين محمد أبو عكر ومصطفى الحسنات إضرابهما.

وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الأسرى المضربين هم إسماعيل أحمد علي من بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة مضرب منذ 16 يومًا، سلطان أحمد خلوف (38 عامًا)، من جنين، مضرب منذ 19 يومًا، والمصاب بمرض السرطان أحمد عبد الكريم غنام (45عامًا) من الخليل مضرب منذ 24 يومًا.

وكذلك الأسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عامًا) من بلدة أبو ديس مضرب منذ 37 يومًا، الشيخ طارق قعدان مضرب لليوم 7 على التوالي والأسير وجدي عاطف العواودة مضرب منذ 9 أيام.

وحمَّل "أسرى فلسطين" سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، وخاصة المرضى منهم، بعد تراجع أوضاعهم الصحية.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تدفع الأسرى لخوض الإضرابات، مما يشكل خطورة على حياتهم.

وكان الأسيران محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام الذي استمر 36 يومًا، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.

وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجدي العدرة بأن الأسيرين أبو عكر والحسنات، علقا إضرابهما بعد التوصل لاتفاق يقضي بتمديد الاعتقال الإداري بشكل جوهري لأبو عكر لمدة ثلاثة شهور، وللأسير الحسنات لمدة ستة شهور، ومن ثم الإفراج عنهما.