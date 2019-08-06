جرافات الاحتلال تهدم منزلين في القدس

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي صباح ابو رميلة على هدم منزله، بضغط من بلدية الاحتلال؛ بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا آخر في حي بيت حنينا، يعود للمواطن إياد خليل الكسواني، عقب محاصرة المكان، واعلانه منطقة عسكرية مغلقة.

وقال الكسواني، إنه لم يتسلم أي إخطار بالهدم، وقوات الاحتلال أخرجت زوجته وأولاده بالقوة قبل هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 140 مترا، ويقطن فيه مع زوجته وثلاثة أطفال، أكبرهم بعمر 16 عاما، وأصغرهم 13 عاما.