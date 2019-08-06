مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في عوريف

وطن: حطم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، نوافذ صالة افراح ومنزلا في قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا قرية عوريف، واستهدفوا صالة افراح بالحجارة ما اسفر عن تحطيم زجاج عدد من نوافذها، فيما تعرض منزل المواطن جمال عبد الله شحادة للرشق بالحجارة ما ادى الى تحطيم عدد من نوافذه، دون وقوع اصابات.

وأضاف أن المستوطنين كانوا هاجموا القرية مساء ما أدى إلى اندلاع مواجهات عقب تصدي الأهالي لهم، ثم عادوا وهاجموها فجرا.