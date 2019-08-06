أشرف مرار لوطن: لا حجوزات على الأضاحي حتى اللحظة .. وسوق الاضاحي يواجه ركودا لم يشهده من قبل

وطن - ريم أبو لبن: أكد مدير المسلخ المركزي في محافظة رام الله والبيرة، أشرف مرار، بأن سوق الأضاحي وفي مختلف المحافظات الفلسطينية يواجه ركوداً لم يشهده منذ قرابة 20 عاما، وذلك بفعل الظروف الاقتصادية السيئة.

وقال مرار في حديث لوطن: "لا يوجد إقبال على سوق الأضاحي في رام الله، فيما أن نسبة حجز الأضحية بلغت 0%، أي انه لا يوجد أي حجز للأضحية قبل شهر وكما جرت العادة حتى اللحظة".

وأشار مرار بأن نسبة البيع في سوق الأضاحي قد تختلف يوم الجمعة القادم، وقد يحدث تحرك طفيف على عملية الشراء، خاصة وأن المواطنين بدأوا يتوافدون على المسلخ للاطلاع على أسعار الأضحيات.

وقال "الاقبال على الاضاحي هذا العام قد بلغ 25%، أما في السنة السابقة كانت نسبة مبيع الاضاحي 70%".

ولفت مرار إلى أن العزوف عن شراء الأضاحي قد يظهر تأثيره جليا على التجار بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك، فيما أن ضعف الإقبال يؤدي بشكل مباشر الى تخفيض سعر الأضحية وبطريقة "جنونية"، على حد وصف مرار.

ويذكر أن السلطة تعاني ومنذ 7 اشهر أزمة اقتصادية إثر اقتطاع الاحتلال جزءا من أموال المقاصة، ونجم عن الأزمة عدم منح الموظفين العموميين رواتبهم المستحقة كاملة، حيث يتلقون شهرياً ما نسبته 60% منها.