المؤسسة الفلسطينية تطلق المرحلة الثانية من مشروع نشطاء سياسيين من أجل التغيير

وطن: أطلقت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية(REFORM)، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية (Norwegian People’s Aid) المرحلة الثانية لمشروع نشطاء سياسيين من أجل التغيير، والذي يهدف إلى تعزيز قيم الحكم الرشيد والشفافية في عمل المؤسسات المحلية، وتعريف راسمي السياسات بحقوق المواطنين واحتياجاتهم.

وأشار رزق عطاونة منسق المشاريع في المؤسسة أن المشروع يستهدف الشباب والشابات من المناطق المصنفة (ج) في محافظات الضفة الغربية من اجل التغلب على علاقات القوة بين المكونات المجتمعية المختلفة كأحد أبرز العوامل التي تحد من قدرة النساء والشباب على الاشتراك بشكل فعال في الحياة العامة، من خلال تحليل الواقع الاجتماعي والثقافي الناظم لعلاقة المكونات المجتمعية في المناطق بهدف التدخل برؤية تنموية شاملة لا تفضي الى إحداث أي خلل جانبي للتدخل.

هذا وسوف يعمل المشروع مع الفئات المستهدفة من خلال ثلاث مستويات مستوى المعارف ومستوى المهارات ومستوى الادوات المساندة، كما يهدف المشروع الى تحسين واقع مشاركة الشباب والشابات في عمليات صناعة القرار، عبر مراقبة خطط وسياسات المؤسسات الرسمية، ومساءلة المؤسسات المحلية على مستوى السياسات العامة التي تؤدي الى رفع مشاركة الشباب في الحياة العامة. لاهمية تعزيز رؤية وضع الشباب والمراة ومدى مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة، وفي مواقع صنع القرار وتقلد المناصب العامة، من خلال الغوص عميقاً في الظروف المجتمعية التي تحيط بها؛ ما يحتم ضرورة إلقاء الضوء على واقعهم المجتمعي، باعتباره عاملاً مهما في تحديد ورسم ملامح هويتهم وضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يساهم في تحرير إرادتها من العوز واستمرار الاعتماد على الغير، مما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات التي تعبر عن إرادتها من دون ضغوط اقتصادية، وأيضاً يعزز مكانتها في الأسرة ودورها في تنمية اقتصاد الدولة.

ومن الجدير ذكره بأن المشروع سينفذ على مدار ثمانية أشهر، سيخضع خلالها المستفيدين/ات لتدريبات متخصصة في مهارات التيسير التشاركي باستخدام منهجية التحويل المجتمعي Facilitating Reform، وتطوير مهاراتهم على مساءلة ومكاشفة صناع القرار، ورصد مدى استجابة السياسات العامة لاحتياجات المجتمعات المحلية من خلال أوراق السياسات وعدد من اللقاءات وجلسات الاستماع مع عدد من السياسيين والمؤثرين في عدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات المحلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويتوافق المشروع مع رؤية المؤسسة الرامية الى النهوض بواقع العمل النظامي في فلسطين وذلك بتمكين الفئات المهمشة والأقل حظاً، وتعزيز مشاركتهم السياسية ونشاطهم المجتمعي، والعمل على تيسير حق وصول متوازن للفئات المستهدفة من خلال الولوج في عملية مراجعة شاملة للنظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز البنى الفوقية للشباب، والمرأة، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة لصانع القرار السياسي والاداري الفلسطيني من جهة، والعمل على مراجعة المنظومة الحقوقية الفلسطينية وتطويرها وتعزيز وصول الجمهور اليها بشكل مساوي من جهة اخرى.

ينفذ مشروع نشطاء سياسيين من أجل التغييرII من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.