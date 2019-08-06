بالفيديو.. عائلة المغدور محمود علي الشيخ تطالب الرئيس عبر وطن بإصدار تعليماته للأجهزة الأمنية للكشف عن قتلة ابنها

وطن - وفاء عاروري: طالبت عائلة علي الشيخ، من مخيم بلاطة جنوبي نابلس، بالكشف عن قتلة ابنها المغدور محمود "34 عاما"، الذي راح ضحية رصاص مجهولين في المخيم قبل عام ونصف، واصيبت احدى طفلتيه برصاصة في قدمها اليمنى اثناء تواجدها معه، فيما أصيب هو برصاصة في رقبته أودت بحياته.

وناشدت عائلة الشيخ عبر وطن الرئيس محمود عباس لإصدار تعليماته للأجهزة الأمنية للكشف عن المجرمين الذين تسببوا بقتل ابنهم، وهو أب لثلاثة أطفال، أكبرهم كان 7 سنوات عند اغتياله، وأصغرهم 7 شهور.

وكانت عائلة المغدور اعتصمت صباح اليوم أمام مقر المقاطعة في رام الله، احتجاجا على ما أسمته بـ "التقاعس والإهمال" الأمني في الكشف عن قاتل ابنها، رغم مرور عام ونصف على الجريمة.

وقال شقيق المغدور محمد الشيخ خلال لقائه مع وطن: " اعتصامنا جاء بعد وعودات كاذبة تبين لنا أنها إبر تخدير من الأجهزة الأمنية وبالتحديد جهاز المخابرات، في الكشف عن القاتل، واننا قد سلمنا رسالة للسيد الرئيس طالبناه فيها بإصدار تعليماته في هذه القضية."

وأضاف الشيخ: "ما تبين لنا هو أنهم( الأجهزة الأمنية) بدأوا يتلاعبوا بمشاعرنا ودمنا، وبالفعل بدأنا نلمس في الفترة الأخيرة أن ما يحدث هو تستر على المجرمين وإخفاء حقيقة القاتل، رغم أنه تم إبلاغنا أن قضية التحقيق باغتيال أخي اوشكت على الانتهاء، ولكننا تفاجأنا انهم أخلوا سبيل المتهمين!".

واستنكر الشيخ، قيام الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المتهمين، متسائلا: "ما المطلوب منا كعائلة فعله لقاء إطلاق سراح المتهمين؟!"