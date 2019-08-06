وزير أمن الاحتلال "أردان" يوقع قرارات جديدة لحظر أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد أردان" وقع يوم أمس على قرارات جديدة لحظر أي نشاطات ثقافية أو سياسية للمنظمات الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية، بمحيط مدينة القدس.

وأوضحت الصحيفة، أن أردان قرر تمديد إغلاق كافة المؤسسات التابعة للسلطة في المدينة المقدسة.

وتمنع سلطات الاحتلال منذ مدة أي نشاطات للسلطة الفلسطينية في المدينة المقدسة، ويعتبر ذلك "عملا إرهابيا"، ولاحق واعتقل منظمي تلك النشاطات.