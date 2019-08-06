الاحتلال يصادق على مئات الوحدات الاستيطانية في جنوب بيت لحم
06.08.2019 02:47 PM
وطن: ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء أن ما تُسمى بالإدارة المدنية صادقت على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم المحتلة.
وقالت القناة: ""وافقت الإدارة المدنية على خطة لبناء 300 وحدة استيطانية في عتصيون".
من جهته رحب رئيس مجمع مستوطنات "عتصيون" شلومو نيمان بالمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية قائلاً: "نبارك من أجل الموافقة على بناء وحدات جديدة وتهانينا لجميع المستوطنين".
وأشار إلى أن المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية ستمكن المستوطنين من البناء الدائم لعشرات الوحدات السكنية.