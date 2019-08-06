القبض على مطلوب فار منذ عام صادر بحقه 14 أمر حبس في الخليل

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على مطلوب فار من وجه العدالة وصادر بحقه 14 أمر حبس بلغت قيمتها مليون شيكل في مدينة دورا جنوبي الخليل .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على معلومات وردت لمركز شرطة دورا تتعلق باختباء أحد المطلوبين داخل منزل في البلدة، على الفور استصدرت الشرطة أمر تفتيش من النيابة العامة .

وأضاف بأنه وخلال عملية تفتيش المنزل تمكنت الشرطة من القبض على المطلوب الذي بقي فار من وجه العدالة منذ أكثر من عام وصادر بحقه 14 أمر حبس بقضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها مليون شيكل .

وأكد توقيف المطلوب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول .