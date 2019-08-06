رئيس هيئة مكافحة الفساد براك يستقبل عضو اللجنة المركزية لفتح دلال سلامة لبحث التعاون المشترك

وطن: إستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك في مكتبه بمقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة لبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وشدد المستشار براك خلال اللقاء إلى أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد.

وأشار أن الهيئة تسعى جاهدة للكشف عن مواطن الفساد ومعالجة أسبابه والوقاية منه والحد من إنتشاره، موضحا بأن هذه المسؤولية لا تقع على الهيئة وحدها وإنما تستدعي تضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء على مظاهره وصولا إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد.

وأكد المستشار براك أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجميع للتعاون والتشارك، وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل توطيد التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.