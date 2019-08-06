مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قراراً بفرض غرامة مالية كبيرة على أهالي قرية العراقيب في النقب.

وكانت قوات الاحتلال هدمت قرية العراقيب أكثر من 149 مرة كان أخرها أمس الاثنين.

وتقدر الغرامة المالية التي فرضتها بنحو مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب.

وحسب قرار المحكمة، فإن قضاء الاحتلال تبني موقف السلطات ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش على أرضها في مساكن متواضعة، وتحرمها من كافة مقومات الحياة الأساسية وتعمل بكل قواها لاقتلاع أهالي العراقيب وتهجيرهم وتهويد أرضهم.

وفرضت المحكمة هذا المبلغ مقابل تكاليف هدم المساكن وإخلائها عدة مرات، بعد "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة" في العراقيب.

وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المحكمة المركزية في بئر السبع مثل هذه الغرامات الباهظة على أهالي العراقيب، فسبق وأن فرضت بناء على طلب الادعاء العام الإسرائيلي غرامات مالية تقدر بمئات آلاف الشواقل على الشيخ صياح الطوري وآخرين من العراقيب.

ووجهت قوات الاحتلال على شيخ قرية العراقيب الطوري تهمة "الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وعدم إخلاء قرية العراقيب" منذ العام 1999.