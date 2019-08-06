نقابة الأطباء لوطن:اخلاء جميع مرافق ومشافي وزارة الصحة من الاطباء إثر اعتقال أحد الأطباء

وطن: اخلت نقابة الأطباء جميع مرافق وزارة الصحة من الأطباء ظهر اليوم الثلاثاء وحتى اشعار اخر.

وجاء قرار نقابة الاطباء إثر اعتقال الطبيب ايمن داوود.

واكد الناطق باسم نقابة الاطباء رمزي ابو يمن لوطن للانباء ان النقابة قررت اخلاء جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية حتى اشعار اخر بسبب اعتقال احد الاطباء.

واوضح ابو يمن ان هذا الاعتقال هو مخالف لجميع القوانين والاتفاقيات التي جرت مع النيابة العامة.

ولفت ابو يمن ان الطبيب الذي جرى اعتقاله تعرض قبل شهور لاعتداء واطلاق نار على قدميه، وبعد التعرف على مطلق النار، تم توقيفه ولا زال الى الان موقوفا لدى الاجهزة الامنية دون ان يتم اتخاذ اي مقتضى بحقه.

واضاف ابو يمن، ان المقربين من مطلقي النار قاموا برفع قضية ضد الطبيب، فقامت النيابة باصدار قرار اعتقاله وقامت الاجهزة الامنية باعتقاله.

وكان الطبيب قد تعرض في 1 شباط لاطلاق نار من مجهولين في بلدة حبلة في محافظة قلقيلية أثناء تواجده أمام عيادته في محافظة قلقيلية، وحسب بيان الشرطة انذاك فقد اصيب الطبيب بـ 8 اعيرة نارية بقدميه.