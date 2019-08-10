الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم مصاب من العيسوية

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، اربعة مواطنين احدهم اصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيسوية شرقي القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في شارع الطور بالبلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب من عائلة الياسيني في قدمه قبل أن يتم اعتقاله واعتقال مواطن آخر من عائلة الطويل.

واضافت المصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في ساعة متأخرة من يوم أمس ابناء العم محمد هيثم مصطفى ومحمد بكر مصطفى، أثناء تواجدهما في بقالتهما قرب مدخل الضهرة بأول بلدة العيسوية.