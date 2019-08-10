أمس الجمعة.. الدفاع المدني يتعامل مع 56 حادث حريق وإنقاذ

رام الله- وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم أمس الجمعة، مع 56 حادث منها 43 حالة إطفاء وحوادث حرائق و13 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

ومن أبرز هذه الحوادث كانت:

حرائق أعشاب وأشجار كانت 40 حالة نتج عنها إحتراق 176 شجرة .

واحتراق مركبتين بحادثين كانت بحي الهاشمية في مدينة البيرة ، وبلدة الرام شمال القدس .

واحتراق إسطوانة غاز داخل مخزن بأحد المنازل في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس .

والتعامل مع حادث سير دهس مواطنة على طريق قصر هشام شمال مدينة أريحا .

وتم التعامل مع مصاعد كهربائية عالقة بحالتين في رام الله وطولكرم .

وفتح أبواب منازل عالقة في بلدة الدوحة ببيت لحم ، وحي الطيرة برام الله .

وإزالة زيوت عن الطريق نتيجة حوادث سير بأربع حالات كانت في بلدة عرابة جنوب جنين ، وبلدة سنيريا جنوب غرب قلقيلية ، والشارع الرئيس قرب بلدة عزون شرق قلقيلية ، وواد شاهين في مدينة بيت لحم .

والتخلص من أفعى بحالتين في محافظة طولكرم كانت ببلدة عتيل وضاحية إرتاح .