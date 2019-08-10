"داخلية غزة": الإفراج عن 55 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

غزة- وطن: أفرجت داخلية غزة، اليوم السبت، عن 55 سجيناً حصلوا على قرار عفو كمكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام "مراكز الإصلاح والتأهيل في غزة"، إن الإفراج تم عن 55 سجيناً محكوماً ممن قضوا ثلثي المدّة في السجن.

وأشار العميد أبو بطيحان إلى أن قرار الإفراج يأتي بعد إثبات السجناء لحسن السير والسلوك خلال فترة العقوبة التي قضوها، حيث حصلوا على عفو بناء على قرار لجنة مشتركة من كل من "وزارة العدل" و"النيابة العامة" والداخلية في غزة.