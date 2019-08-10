الاحتلال يعتقل شابين من بيت كاحل بزعم تنفيذهما عملية "عتصيون"

وطن: زعم جهاز الشاباك التابع للاحتلال اعتقال اثنين من منفذي عملية مستوطنة غوش عتصيون، التي قتل فيها جندي إسرائيلي، الخميس الماضي.

وأضاف الشاباك، أن المعتقلين يخضعان للتحقيق لدى جهاز الشاباك منذ ساعات الصباح.

وأفادت صحيفة"جروزليم بوست" بأن الشابين هما نذير صالح خليل عصافرة (24)عاما، وقاسم عراف خليل عصافرة (30) وهما من قرية بيت كاحل الواقعة في الشمال الغربي من مدينة الخليل.

وقبل يومين، عُثر على جثة جندي في جيش الاحتلال عليها اثار طعن على جسده بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون.