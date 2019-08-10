وفاة الشاب محمد عبواتي متأثراً باصابته جراء اعتداء اشخاص عليه في مخيم طولكرم

وطن: اعلن الاطباء في المستشفى الاتحاد النسائي بمدينة نابلس عن وفاة الشاب محمد عبواتي (31 عاما) متأثرا بإصابته التي تعرض لها قبل عدة ايام نتيجة الاعتداء عليه من قبل اشخاص مجهولين في مخيم طولكرم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن المواطن عبواتي تعرض للاعتداء وإطلاق النار عليه من قبل اشخاص مجهولين في داخل المخيم.

واضاف ارزيقات أن الشرطة قد باشرت التحقيق في حينه وتم نشر دوريات في مدينة طولكرم ومخيمها لحفظ الامن والنظام العام.