الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف السعودي تنقلب على نفسها والمسلحون يسيطرون على عدن

وطن: سيطر مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على عدن، مقر الحكومة المدعومة من التحالف السعودي مما يشكل ضربة للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

وسيطر المسلحون على جميع المعسكرات التابعة للحكومة السبت وحاصروا القصر الجمهوري، كما قال مسؤولون.

ووصفت وزارة الخارجية اليمنية التابعة للحكومة المدعومة من السعودية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما يحصل بأنه "انقلاب" على الحكومة.

ومع أن لمقاتلي المجلس الجنوبي أجندة مغايرة لتلك التي تتبناها حكومة عبد ربه منصور هادي حول مستقبل اليمن إلا أنهم كانوا يشاركون في التحالف السعودي المؤيد لها منذ عام 2015.

وقد أدت الاشتباكات بينهم وبين قوات الحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام إلى مقتل تسعة مدنيين وأكثر من 20 مقاتلا، وفقا لمصادر طبية محلية.

وقد استؤنفت الاشتباكات التي حاصرت المدنيين في منازلهم صباح السبت.

وقال مسؤول في حكومة هادي المدعومة من السعودية لوكالة أنباء رويترز "انتهى الأمر، لقد سيطرت قوات المجلس الجنوبي الانتقالي على المعسكرات".

وأضاف أن الطرفين اتفقا على ألا يحاول مقاتلو المجلس الجنوبي الاستيلاء على القصر الجمهوري الواقع في منطقة كريتر السكنية، مقابل تَوقُف القوات الحكومية عن مهاجمتهم.

ولم تصدر أي تعليقات عن التحالف الذي تقوده السعودية.

من جهة أخرى، هاجمت جماعة أنصار الله اليمنية مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرات بدون طيار، حسبما قال متحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحركة .

وقال يحي سريع، المتحدث باسم قوات أنصار الله، إن الهجوم استهدف مستودعا للوقود وبرج المراقبة في المطار.

وحسب سريع فإن الهجوم شُن بعدد من طائرات يطلق عليها مسلحو أنصار الله اسم "قاصف 2" أو K 2 .

ونقلت قناة المسيرة، التابعة لأنصار الله عن سريع قوله إن "العملية الأولى استهدفت محطة الوقود بالمطار وأصابت هدفها بدقة عالية، أما العملية الثانية فاستهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة"

وقال إن العمليتين"تسببتا في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

غير أن وسائل إعلام سعودية قالت إن الحركة في المطار تسير بشكل طبيعي.

وقال سريع إن "استهداف" المطار هو "رد على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة".

ويشن التحالف السعودي حربا في اليمن منذ عام 2015 قائلا إنه يسعى إلى إعادة حكومة عبد ربه منصور هادي، إلى صنعاء.

ويقول انصار الله إن السعودية تهدف إلى تدمير مؤسسات اليمن.

المصدر: (بي بي سي)