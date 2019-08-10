فيديو | مسيرات للمستوطنين في القدس والمواطنون يتصدون لهم بالتكبيرات

القدس- وطن: نظمت جماعات استيطانية، مسيرة للمستوطنين في باب العامود ومحيط البلدة القديمة في القدس، بمناسبة ما يدعون ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

وتصدى المقدسيون لمسيرات المستوطنين بالتكبيرات والهتافات.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحام ضخم للمسجد في أول أيام عيد الأضحى، إحياء لما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

ويعتبر المستوطنون "خراب الهيكل" المزعوم يوم حزن وحداد على تدمير "هيكل سليمان" على يد البابليين، بينما تعكف منظمات الهيكل سنويا قبيل هذه "الذكرى" على حشد المستوطنين من أجل المشاركة في الاقتحام الجماعي الكبير للأقصى، الذي تنفذه المنظمات الاستيطانية.

وبالتزامن مع ذلك، تتصاعد دعوات الفلسطينيين لضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى بأعداد كبيرة في أول أيام عيد الأضحى، والمكوث فيه لساعات طويلة لإفشال مخططات المستوطنين.

ومن بين الأفكار التي يتداولها الناشطون تأجيل نحر الأضاحي أول أيام العيد، لتسهيل حشد أكبر عدد من المقدسيين في المسجد الأقصى.

وتم تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى إلى الساعة السابعة والنصف صباحاً، حتى يبقى المصلون لفترة أطول داخل المسجد.

وأصدرت الهيئة الإسلامية العليا بيانا أعلنت فيه إغلاق جميع المساجد في القدس، وأن صلاة عيد الأضحى ستكون جامعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك ردا على إعلان شرطة الاحتلال أنها ستجري تقييما للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى من يوم العيد، لتقرر فتح المسجد لاقتحامات المستوطنين.