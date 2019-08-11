الرئيس يهنئ الشعب الفلسطني بحلول عيد الاضحى

وطن: - أدى الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وهنأ خطيب العيد الشيخ ناصر القرم أبناء شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يعيده وقد تحققت آمال وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأشار إلى أن عيد الأضحى يحمل معاني سامية للبشرية جمعاء تعنى بالوسطية والاعتدال والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد، مؤكدا أن شعبنا بتعاضده وصموده وتمسكه بحقوقه وثوابته سينتصر، وسيحقق أهدافه، باقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف بقيادة سيادته.

وأدى الصلاة إلى جانب سيادته، رئيس الوزراء محمد اشتية، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.