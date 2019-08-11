تحديث| الاحتلال يصيب عشرات المصلين بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت في الأقصى (فيديو)

وطن: أصيب عشرات المصلين، اليوم الأحد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن نحو 20 اصابة تم تسجيلها حتى اللحظة في صفوف المصلين، سواء بالأعيرة المطاطية أو بشظايا قنابل الصوت، بينها إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت.

وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقد أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز، لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

كما اعتقلت تلك القوات مصليا لم تعرف هويته بعد، خلال عملية الاقتحام المتواصلة لساحات الأقصى.