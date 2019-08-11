حنان عشراوي لوطن: المقدسيون يتصدون للاحتلال "الشرس" في الأقصى ... ومحاولة تجريم النضال مستمرة

وطن: أكدت عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشرواي، بأن المقدسيين وفي كل مواجهة مع الاحتلال يتمكنون من صد الهجمات "الشرسة" الإسرائيلية والتي لا تحترم المقدسات أو حياة الانسان.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى بعد تأدية صلاة عيد الأصحى المبارك، حيث أطلقت على المصلين وابلاً من قنابل الصوت على وأصيب العشرات منهم، فيما تقدم مجموعات من المستوطنين لاقتحام المسجد بحماية الجنود.

وقالت عشرواي ضمن موجة (الشهداء والأسرى) والتي يقدمها عبد الفتاح دولة عبر شبكة وطن الإذاعية:"الاحتلال يحاول استهداف القدس بصرياً وتطهيرها عرقياً وثقافيا ودينيا وحضاريا من أجل تغير ملامحها وتاريخها وبنتيها الثقافية والفكرية".

فيما أوضحت خلال حديثها بأن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير قد وقفت بشكل واضح في وجه محاولات "إسرائيل" تفكيك كل مكونات القضية الفلسطينية المتعلقة بملفات ( الأسرى واللاجئين، والقدس والحدود، والسيادة على الأرض) بهدف تحويل الشعب الفلسطيني وبنظر العالم إلى "إرهابين" أو إلى تجمعات سكانية منفصلة حيث لا يملك الشعب حق السيادة والحرية على أرضه.

أضافت: "لا يمكن لأي انسان فلسطيني يمتلك ضميراً حياً بأن يتنازل أو ان يتخلى عن حقوق الاسرى والشهداء وهم الأساس والولاء للقضية الفلسطينية".

في ذات السياق، قالت:"محاولة تجريم النضال مستمرة وبتواطؤ أمريكي ودولي واضح، وفي المقابل هناك اجماع وطني وعلى مستوى الشعب والقيادة معاً بأن قضية الشهداء والأسرى في سلم الأولويات، ولن نتخلى عنهم، والجميع استعد لدفع الثمن".

وقالت عشراوي موضحة موقف المنظمة تجاه المخططات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية : "هناك موقف صريح وصارم في وجه المخططات الإسرائيلية والأمريكية بتفكيك وتقويد القضية الفلسطينية، والجميع أدرك ان القيادة الفلسطينية هي جزء من الشعب وهي تفعل ما يمكن لها من أجل تقديم الحماية للشعب والحفاظ على حقوقه وصموده في أرضه".

أضافت: "نحن لدينا برنامج واضح لاعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال ووقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، وأهمها ( اتفاق اوسلو، و وبروتوكول باريس الاقتصادي)، وبجانب التوجه للمجتمع الدولي".

وتابعت حديثها : " علينا إنهاء الانقسام البغيظ ، واعادة ترتيب الوضع الداخلي واحترام حقوق شعبنا، واللجوء إلى قوانين عادلة، كي نحافظ على قدرة الشعب للتصدي والصمود لمواجهة كافة المخاطر الخارجية التي تهددنا جميعا".

وفي ختام حديثها، قالت حنان عشرواي، عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية : "هو عيد التضحية والوفاء للشعب الفلسطيني، والاحتفاء بالأسرى والشهداء الذين ضحوا بما لديهم في سبيل هذا الوطن، وهو عيد الوحدة ما بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".