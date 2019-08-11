قدورة فارس لوطن: الأسرى كرسوا ثقافة المقاومة.. والأسير في العيد يقول: الفرحة مساحة للاشتباك مع الاحتلال

وطن: أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، بأن الفكر الذي يجسده الأسير داخل السجون الإسرائيلية قد خلق وعياً وكرس ثقافة المقاومة لدى الشغب الفلسطيني في خارج السجون.

وأوضح فارس في حديث ضمن موجة (الشهداء والأسرى) والتي يقدمها عبد الفتاح دولة عبر شبكة وطن الإذاعية، بأن ما يعزز الأمل لدى الشعب الفلسطيني هي الفكرة التي يجسدها الأسير داخل المعتقلات الإسرائيلية والتي تكمن في مواجهة المحتل، مما خلقت وعيا داخل كل مواطن فلسطيني.

وقال:"أسرانا غائبون اليوم عن العين ولكنهم حاضرون في القلب والوعي والوجدان، وهم يمثلون كل فلسطيني تواق لنيل الحرية والاستقلال".

وأضاف:"مسؤوليتنا أن نتذكر الأسرى في كل يوم وأن نعلم أبناءنا مسيرتهم وأن نكرس لديهم ثقافة المقاومة ومواجهة المحتل والتمرد على الطغيان، فهم رمز كفاحنا ولولا عوائل الأسرى والشهداء لما استمرت الثورة الفلسطينية حتى يومنا هذا في ظل تعرضها المستمر للحروب الهادفة لتقويدها".

وعن محاولة الاحتلال إطفاء فرحة العيد على الأسرى في ظل الاقتحامات المستمرة للسجون، قال فارس: "الاحتلال يحاول أن يطفئ الفرحة في قلوبنا كي يحولنا إلى مجتمع بائيس، وهذا أمر يستحيل الحدوث، خاصة وأن ضباط السجون يشعرون بالذهول حيال رؤية الابتسامة على وجه الأسير وداخل المعتقل".

وتابع حديثه :"رغم تكبيل اأديهم إلا أن أفواههم تبتسم، هذه الابتسامة هي يقين للانتصار وإيمان بالحرية واعتزاز بالرسالة والنضال".

وقال واصفا ابتسامة الأسير: " الفرح مساحة للاشتباك مع الاحتلال، ونحن طلاب الحياة وسنناضل من أجلها بكرامة وعزة".

وعن رسالة الأسرى للشعب الفلسطيني،قال فارس : "يقولون كما قال الرئيس الراحل (أبو عمار) يا جبل ما يهزك ريح، وهم صامدون.."

وأوضح بأن الشعب الفلسطيني ككل مساند لعوائل الأسرى والشهداء، وبأن عزيمته لا تنكسر وسيستمر بالنضال والمقاومة حتى رحيل الاحتلال فيما "لن تكتمل الفرحة إلا بالافراج عن جميع الأسرى من داخل سجون الاحتلال".