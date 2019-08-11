فدوى البرغوثي لوطن .. مروان البرغوثي يحذر الفصائل بأن الانقسام يخدم الاحتلال فقط

رام الله - وطن: قالت فدوى البرغوثي زوجة الاسير مروان البرغوثي إن أيام الاعياد والمناسبات تعد بالنسبة لذوي الاسرى والشهداء اياماً نعاهد بها أنفسنا على الصمود حتى يأتي العيد الاكبر وهو عيد الحرية والاستقلال، مضيفةً أن أهالي الاسرى سيبقوا صامدين وصابرين لإيمانهم بحتمية النصر، رغم صعوبة ايام الاعياد التي تمر عليهم وأبائهم الاسرى بعيدين عنهم.

وأضافت فدوى البرغوثي ضمن موجة "الشهداء والأسرى" والتي قدمها عبد الفتاح دولة عبر شبكة وطن الاعلامية " نحن كزوجات للأسرى مؤمنات بالنصر وهذا ما يجعلنا نصمد في أيام العيد وأسرانا بعيدين عنا، لأن كل تلك التضحيات هدفها تحرير فلسطين من الاحتلال".

وتابعت فدوى أن مروان البرغوثي يشعر بخطورة شديدة على القضية الفلسطينية لانها على منعطف خطير، مناشداً الحركة الوطنية الفلسطينية بضرورة ادراك هذه الخطورة والمأزق التي تمر بها القضية الفلسطينية، مضيفة ان أن هدف الشعب الفلسطيني ما زال واضحا وهو الحرية والاستقلال، وليس المناصب.

ونوهت البرغوثي التي لم تزور زوجها منذ 3 سنوات إلى انه لا يمكن لأحد المراهنة على أن الشعب الفلسطيني سيستسلم في يومٍ من الأيام، وهو الذي اشعل الانتفاضة الاولى والثانية والتي أثبتت قوته وإرادته .

واكدت البرغوثي أن زوجها لا زال يشدد على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأنه إذا فشلت الفصائل في تحقيق الوحدة، لا يعني أن لا نستمر في الحوار حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية الدائمة.

واضافت البرغوثي " إذا لم توحدنا معاناة الاسرة وهدم البيوت والشهداء وكل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحقنا ، فمن الذي سيوحدنا."

وحملت فدوى البرغوثي قيادات الفصائل الفلسطينية والنخب السياسية والاكاديمية من كافة المؤسسات في المجتمع الفلسطيني مسؤولية هذا الانقسام الذي تعيشه القضية الفلسطينية.

وتابعت أن رسالة البرغوثي في هذا العيد هي تحذير الفصائل بأن انقسامهم لا يخدم إلا الاحتلال فقط، لانه يمكنه يوماً بعد يوم من فرض اجنداته على أرض الواقع، من خلال صفقة القرن وتهويد القدس وهدم البيوت.