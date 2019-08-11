إصابة مسعف واعتقال ثلاثة شبان في الأقصى

وطن: أصيب، بعد ظهر اليوم الأحد، مسعف متطوع من جمعية الهلال الأحمر بقنبلة صوت في اليد، وعدد من الشبان بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في ساحات المسجد الأقصى.

وأعتقلتقوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان أثناء توجدهم في ساحة قبة الصخرة في الأقصى، عرف منهم الشاب مؤاب ابو خضير (22 عاما) الذي تعرض لاعتداء بالضرب.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق، إن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة، منها 14 جرى نقلها لمستشفى المقاصد، وواحدة لمستشفى لهداسا عين كارم، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانياً.