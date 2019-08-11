فيديو .. الفدائي الفلسطيني يعمق جراح سوريا

وطن : أسقط المنتخب الوطني نظيره السوري في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في الجولة الرابعة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا بكرة القدم باربعة اهداف مقابل ثلاثة.

وأحرز رباعية منتخب فلسطين "الفدائي" كل من، إسلام البطران (د. 45)، وعدي الدباغ هدفين (د. 60 من ضربة جزاء، د. 61)، ومحمد يامين (د. 89).

بينما حملت ثلاثية منتخب سوريا توقيع كل من، خالد المبيض، وفراس الخطيب، ومارديك مارديكيان، في الدقائق (3، 66 من ضربة جزاء، 73) على الترتيب.

ورفع منتخب فلسطين رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 7 نقاط، وتساوى بعدد النقاط مع العراق متصدر قائمة المجموعة الأولى، وبانتظار نتيجة مباراته أمام اليمن، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم أيضا.