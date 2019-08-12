الاحتلال يأخذ مقاسات منزلين لعائلة "العصافرة" في بيت كاحل تمهيدا لهدمهما

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزلين يعودان لعائلة "العصافرة" وأخذت مقاساته من الداخل والخارج، تمهيدًا لهدمهما.

وكان "جهاز الشاباك" التابع للاحتلال قد زعم اعتقال منفذي عملية مستوطنة غوش عتصيون والتي قتل فيها جندي إسرائيلي، الخميس الماضي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السبت الماضي، كل من عكرمة صالح خليل جابر العصافرة (28 عاما)، وشقيقه نصر (20 عاما)، وقاسم عارف خليل جابر العصافرة (30 عاما)، وزوجته إيناس نبيل العصافرة (26 عاما)، كما استولت على مركبة الشاب المعتقل قاسم العصافرة.

وكان قد عُثر على جثة جندي في جيش الاحتلال عليها اثار طعن على جسده بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون.