اندلاع مواجهات في بلدة سبسطية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في أحيائها، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

وأضاف عازم أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة يوميا منذ بداية تنفيذ مشروع "ساحة البيدر" السياحي القريب من الموقع الأثري، في محاولة لمنع تنفيذه، بعد تهديدات عدة من قبل ضباط في جيش الاحتلال.