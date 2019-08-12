"الشعبية" تعلن انضمام مجموعة جديدة من الأسرى للإضراب

وطن: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال عن إنضمام مجموعة جديدة من الأسرى إلى الإضراب عن الطعام، دعما للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وقالت الهيئة القيادية للجبهة الشعبية في سجن "النقب" و "رامون" و "عوفر" إن 30 أسيرًا انضموا لمعركة الأمعاء الخاوية دعماً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وهذه هي أسماء الأسرى المُوزعة على ثلاث سجون:

"سجن النقب"

١- عاصم الكعبي

٢- شادي معالي

٣- مجد بربر

٤- منذر مفلح خلف

٥- جميل يوسف

٦- ناظم عسعوس

٧- محمود أبو سرور

٨- مهند قعوار

٩- محمد ابو خضير

١٠- مهاب العجارمة

١١- عبادة دنديس

١٢- معن عواد

"سجن رامون"

١- جهاد معالي

٢- أحمد موسى

٣- طارق أبو عياش

٤- زكي عطا

٥- ثائر حنيني

٦- محمود عيسى

٧- تامر أبو زدود

"سجن عوفر"

١- حافظ عمر

٢- ناصر عطا

٣- رامي كراجة

٤- مجدي نصر

٥- باسل الواوي

٦- محمود اللحام

وأشارت الهيئة إلى أنّ هناك خمسة اسرى من "سجن جلبوع" لم تصلهم أسمائهم بعد بسبب صعوبة التواصل.