لماذا يُعذَب الفلسطينيون؟

كتب: د. مصطفى البرغوثي

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

تصادف نشر هذا المقال مع حلول عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم وعائلاتكم وشعبنا، وأسرانا وأسيراتنا، وعائلات شهدائنا، بألف خير.

فوجئنا قبل أيام بنبأ منع الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة من دخول لبنان حتى لو كانوا يحملون إشارات دخول رسمية له، وجاء ذلك بعد القرارات المجحفة التي اتخذها وزير العمل اللبناني ضد اللاجئين الفلسطينيين، المقيمين جبريا في لبنان منذ عام 1948 بسبب تهجيرهم بالقوة من وطنهم، والذين يجري التعامل معهم كأنهم قادمين جدد من سيريلانكا أو رومانيا.

وتابعنا معاناة أهالي قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والتي لا تنتهي لصعوبة الدخول والخروج بعد أن أغلقت في وجههم كل المعابر باستثناء معبر رفح، وهم الذين يواجهون مثل الكثيرين من الفلسطينيين من حملة بطاقة اللاجئين، إهانات لا تنتهي في المطارات ومعابر الحدود.

ولا توجد نهاية لما يتعرض له مرضى قطاع غزة عند عبورهم للعلاج، إن استطاعوا العبور للقدس والضفة الغربية، بما في ذلك عمليات الإبتزاز المقززة التي يتعرض لها بعض الآباء والأمهات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمقايضة علاج أبنائهم بالتعاون مع الاحتلال ضد شعبهم.

يعرف الفلسطينيون أن الاحتلال لن يوفر وسيلة إلا ويستخدمها لمضايقتهم لأن هدفه ترحيلهم من وطنهم، ويصمدون في وجه هذه المضايقات، لأنهم يعرفون أن صمودهم هو أحد أنبل أشكال المقاومة للحفاظ على وطنهم ومستقبلهم.

ولكن ما يؤلمهم بعمق، هو ما يتعرضون له في بلدان شقيقة لهم، يحترمونها ويقدرون استضافتها للاجئين منهم، ويتوقعون أن تعاملهم بروح الأخوة والتضامن بين الأشقاء، خاصة في وقت تتعرض فيها قضيتهم لمحاولات التصفية من قبل حكام إسرائيل وفريق "صفقة القرن".

وما يجرحهم أكثر أن تخرج أصوات مأجورة تنطق باللغة العربية تتهم الفلسطينيين بأنهم مسؤولون عن ما تعرضوا له من إحتلال، و نكبة وتهجير، ومنظومة أبرتهايد هي الأسوأ في تاريخ البشرية، وتبرأ إسرائيل، الطامعة في كل الشعوب والدول العربية، من جرائمها.

أذكر عندما كنت طفلا كيف كنا نجمع القروش لمساندة ثورة الجزائر ضد الإستعمار الفرنسي، وكيف كنا نفرح لانتصارات مصر وسوريا ولبنان والعراق في نضالها ضد الاستعمار والعدوان، ونعتبر ذلك إنتصارات لنا.

وتروي كتب التاريخ لنا كيف شارك فلسطينيون يؤمنون بإنسانية النضال العالمي في النضال إلى جانب الشعب الإسباني في الثلاثينات عندما تعرض لهجوم الدول الفاشية إسنادا للدكتاتور الفاشي فرانكو، مثلما حارب الكثيرون منهم مع إخوتهم العرب في ثوراتهم ضد الإستعمار، ولم يعتبروا أنهم في ذلك يكافحون من أجل آخرين، بل من أجل أنفسهم، لأنهم رأوا أنفسهم وإخوتهم العرب شعبا واحدا.

النضال الفلسطيني من أجل الحرية، كما قال نيلسون مانديلا، أيقونة النضال العالمي، صار" قضية الإنسانية الأولى في عصرنا".

ولذلك يتضامن معه الشرفاء على إمتداد المعمورة من نيوزيلندا وأستراليا، مرورا بالأمريكيتين و آسيا وإفريقيا، ووصولا إلى كل الدول الأوروبية.

ولذلك تتعزز حركة المقاطعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني رغم ما تنفقه إسرائيل من ملايين الدولارات لمحاربتها.

فلماذا يصر بعض البيروقراطيين، في بعض الدول، وبعض المطارات، على تعذيب أبناء وبنات شعب أصبح اسطورة في النضال ضد العذاب الإسرائيلي.

لن أنسى عبارة المناضل الفلسطيني الأصيل و الشاعر توفيق زياد، ابن مدينة الناصرة التي انتخب رئيسا لبلديتها بإجماع غير مسبوق، عندما قال: " نحن الشعب الفلسطيني لسنا أفضل من أي شعب، ولكن لا يوجد في العالم شعب أفضل من شعبنا الفلسطيني".

ليعامل الفلسطينيون بعدل يحترم كرامتهم التي استحقوها بجدارة، لأن ذلك أقل الواجب، والتاريخ لن يرحم أحدا حاول أن يعذب المظلومين.

وكل عام وأنتم بخير ورؤوسكم عالية مرفوعة.