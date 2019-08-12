العراق يرفض مشاركة "إسرائيل" في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج

وطن: أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين رفض العراق مشاركة "إسرائيل" في أية قوة لتأمين مرور السفن في الخليج.

وأوضح إن بلاده "ترفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج"، مؤكداً أن "دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن فيه".

وأردف عبر تغريدة له على صفحته بموقع "تويتر"، أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة، وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".



وكان وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس قال في 3 تموز/ يوليو إن "إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حال حدوث أي تصعيد في منطقة الخليج".

ورأى كاتس على هامش مؤتمر هرتسيليا أن "إيران قد تسيء تقدير الأمور ما يؤدي إلى حدوث مواجهة"، على حد تعبيره. وشدد أنه "يجب الاستعداد لهذا ومواصلة إسرائيل تعزيز قوتها العسكرية تحسّباً لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد"، بحسب قوله.

كاتس كان قد ناقش في أبو ظبي في 1 تموز/ يوليو الجاري "تهديدات إيران النووية"، وذلك على هامش مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة. كما ناقش الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين، و"الحاجة إلى التعامل مع تهديدات إيران النووية، المتمثل بتطوير الصواريخ، ودعم الإرهاب الإقليمي، وعنف إيران ضد المصالح الإقليمية".

(الميادين)