مستوطنون يقتحمون منطقة المسعودية شمال نابلس ويجرون تدريبات عسكرية

وطن: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، منطقة المسعودية الأثرية التابعة لأراضي قرية برقة، على الطريق الواصل بين نابلس وجنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة المسعودية، وأجروا تدريبات عسكرية، بحماية جيش الاحتلال.

وأضاف دغلس أن غالبية المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة من الفتية والنساء، مشيرا إلى أن منطقة المسعودية تعتبرا مقصدا للسياحة الفلسطينية الداخلية، وفيها محطة سكة قطار الحجاز إبان الحكم العثماني، التي تربط بين مدينة حيفا والأردن والسعودية.

(وفا)