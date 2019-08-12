مرزوق الغانم يدعو لتحرك عربي وإسلامي ودولي شامل لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى

وطن: دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم، الإثنين، إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتدائه على المصلين في المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك.

وقال الغانم، في تصريح صحفي، إن "الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى المبارك، تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة، ومشاريع التسوية الفارغة، مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة".

واعتبر أنه "من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند".

وشدد الغانم، على أن "مواجهة هذا الكيان الغاصب قدر وإيمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية فهذا لا يمنع من العمل حثيثا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا وإسلاميا ودوليا".



واقتحم مئات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى، فيما قامت شرطة الاحتلال بقمع المصلين قرب باب المغاربة، الذي يستخدمه المستوطنون لاقتحام الأقصى، مما أدى لإصابة 61 مواطن، تم نقل 16 منهم للمستشفيات في القدس حسب إحصائية لجمعية الهلال الأحمر .